В Волгоградской области установлены два уровня опасности

В Волгоградской области местами прогнозируется резкое усиление порывов ветра до 15−20 м/с, что по шкале Бофорта характеризуется как шторм. Такой сильный ветер сохранится в регионе до 1 мая 10.00, он соответствует желтому уровню опасности.