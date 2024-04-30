В Волгоградской области установлены два уровня опасности

В Волгоградской области местами прогнозируется резкое усиление порывов ветра до 15−20 м/с, что по шкале Бофорта характеризуется как шторм. Такой сильный ветер сохранится в регионе до 1 мая 10.00, он соответствует желтому уровню опасности.
Согласно данным Гидрометцентра, такая погода чрезвычайно пожароопасна. В некоторых юго-восточных районах до утра 2 мая особенно высок риск возгораний (оранжевый уровень), он оценивается как 5-й класс горимости леса.
Местным жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности, чтобы избежать неприятных последствий.