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В Волгоградской области установлены два уровня опасности

Волгоградцев предупредили о неблагоприятных погодных условиях, которые синоптики обещают в регионе уже в ближайшие сутки.

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 68% 757 мм рт. ст. +19°
Источник: Волгоградская правда

В Волгоградской области местами прогнозируется резкое усиление порывов ветра до 15−20 м/с, что по шкале Бофорта характеризуется как шторм. Такой сильный ветер сохранится в регионе до 1 мая 10.00, он соответствует желтому уровню опасности.

Согласно данным Гидрометцентра, такая погода чрезвычайно пожароопасна. В некоторых юго-восточных районах до утра 2 мая особенно высок риск возгораний (оранжевый уровень), он оценивается как 5-й класс горимости леса.

Местным жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности, чтобы избежать неприятных последствий.