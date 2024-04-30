Алиханов поручил отремонтировать дома рядом с кирхой Алленбург

Предприниматель и гид Геннадий Кострица, известный организацией сплавов на байдарках по Калининградской области, взял Алленбургскую кирху в безвозмездное пользование у РПЦ в 2022 году. Сейчас там работают музей, кафе и концертная площадка. «Не использовать это пространство для культурных мероприятий было бы кощунственно», — пояснял Кострица «Новому Калининграду». В 2023 году кирха Алленбург стала одной из площадок фестиваля классической музыки «Кантата».