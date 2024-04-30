В среду ожидается небольшая облачность и преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит плюс 6−12 градусов, а местами — плюс 3−5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20−26 градусов.
Теплая и без осадков погода ожидается в Беларуси 1 мая
.30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая и без осадков погода ожидается в Беларуси 1 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.