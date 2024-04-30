.30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая и без осадков погода ожидается в Беларуси 1 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.