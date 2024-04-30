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Теплая и без осадков погода ожидается в Беларуси 1 мая

.30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая и без осадков погода ожидается в Беларуси 1 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 73% 757 мм рт. ст. +19°
Источник: РИА "Новости"

В среду ожидается небольшая облачность и преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит плюс 6−12 градусов, а местами — плюс 3−5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20−26 градусов.