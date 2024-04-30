В Молдове перестали выдавать паспорта и другие документы: Агентство госуслуг приостановило работу из-за технических неполадок

Агентство госуслуг временно приостановило работу из-за технических неполадок.
Из-за некоторых технических неполадок в Государственной системы электронных платежей MPAY предоставление государственных услуг временно приостановлено на всей территории страны, — говорится в сообщении Агентства госуслуг.
Техбригада АГУ, а также сотрудники Агентства электронного управления и Службы информационных технологий и кибербезопасности в настоящее время работают над устранением возникших технических проблем, отметили в ведомстве.
Источник: t.me/aifmd.