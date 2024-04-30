Воронежский цирк закрыли на реконструкцию до 2028 года включительно

Во вторник, 30 апреля, в соцсетях Воронежского государственного цирка официально объявили об его закрытии на реконструкцию. Она продлится до 2028 года. Это, конечно, долго. Но необходимость в реконструкции очевидна — в цирке не проводили реконструкцию с 1972 года, когда его открыли.
Реконструкцию будут проводить специалисты московской «Артстройтехнологии». На нее выделят 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Разработчики проекта обещали сохранить привычный архитектурный облик цирка. В то же время внутри здания появятся зал на 1700 мест с амфитеатром и манежем для представлений, обновленный буфет, VIP-зона с местами отдыха и отдельным выходом в зрительный зал. Также обустроят кабинет врача с процедурной. Для артистов сделают 22 гримерные комнаты и две клоунские. Улучшатся и условия содержания животных. Кроме помещений для них, появятся холодильная камера для хранения кормов, изолятор и кабинет ветеринарного врача. Сделают также одноэтажную пристройку. В ней будут располагаться дополнительные помещения для животных.
Для посетителей цирка сделают парковку. Для маломобильных зрителей появятся специальные кресла, оборудованные санузлы. А вход в цирк будет располагаться на одном уровне с асфальтом.