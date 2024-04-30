Воронежский цирк закрыли на реконструкцию до 2028 года включительно

Разработчики проекта обещали сохранить привычный архитектурный облик цирка. В то же время внутри здания появятся зал на 1700 мест с амфитеатром и манежем для представлений, обновленный буфет, VIP-зона с местами отдыха и отдельным выходом в зрительный зал. Также обустроят кабинет врача с процедурной. Для артистов сделают 22 гримерные комнаты и две клоунские. Улучшатся и условия содержания животных. Кроме помещений для них, появятся холодильная камера для хранения кормов, изолятор и кабинет ветеринарного врача. Сделают также одноэтажную пристройку. В ней будут располагаться дополнительные помещения для животных.