Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в мини-платье для обложки

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель, стала лицом нового выпуска журнала Vogue Taiwan. Фотографии звезды опубликованы в Instagram.
На обложке 19-летняя Дева Кассель предстала в красном мини-платье с открытыми плечами и кружевом. Модель дополнила образ белыми босоножками на черных каблуках. Весь образ был предоставлен брендом Coach. Визажисты сделали знаменитости макияж с румянами и яркой помадой. Стилисты уложили волосы девушки в локоны.
Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».
Сейчас она состоит в отношениях с Солом Нанни. Слухи о романе появились в октябре 2023 года. Тогда актер выложил в социальные сети совместное фото с моделью. На снимке он целовал девушку в шею. Позже дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя подтвердила сплетни. Она опубликовала кадры с возлюбленным и написала, что это правда. В конце января Дева Кассель вышла в свет с парнем.