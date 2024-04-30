Нарушитель не уйдет: сотрудники ДПС Петербурга начали патрулировать город на мотоциклах

В строевом смотре участвовали 12 мотоциклов, два квадроцикла, три легковых автомобиля и два микроавтобуса. Всего у ГИБДД имеется 20 служебных мотоциклов. На них сотрудники ДПС будут нести службу ежедневно. Перед стартом мотосезона они прошли контраварийную подготовку и усовершенствовали свое мастерство управления «железными конями».