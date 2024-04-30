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Нарушитель не уйдет: сотрудники ДПС Петербурга начали патрулировать город на мотоциклах

Петербургская Госавтоинспекция открыла мотосезон. 29 апреля состоялся строевой смотр мобильной мотогруппы УГИБДД, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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В строевом смотре участвовали 12 мотоциклов, два квадроцикла, три легковых автомобиля и два микроавтобуса. Всего у ГИБДД имеется 20 служебных мотоциклов. На них сотрудники ДПС будут нести службу ежедневно. Перед стартом мотосезона они прошли контраварийную подготовку и усовершенствовали свое мастерство управления «железными конями».

Как отмечают в правоохранительных органах, мотоциклы обладают мощным скоростным потенциалом и позволят настигнуть на дороге даже самого дерзкого нарушителя. Мотогруппа в ГИБДД появилась еще в 2017 году. Ее задачи — укрепление правопорядка на дорогах и профилактика аварий с участием мотоциклов.

ГИБДД