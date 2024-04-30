Похолодание до +1 градуса придет в Воронеж 4 мая

В Воронеже в ночь на субботу, 4 мая, ожидается похолодание до +1 градуса. Осадков не ожидается. Днем субботы столбики термометров поднимутся до +14 градусов. Об этом сообщает актуальный прогноз Воронежского гидрометцентра.
Прогноз погоды для жителей области на субботу, 4 мая, синоптики гидрометцентра еще не публиковали, однако в ночь на пятницу, 3 мая, ожидается похолодание до +3 градусов. В столице Черноземья в ночь на пятницу столбики термометров не опустятся ниже +6 градусов.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Воронежской области в четверг, 2 мая, прогнозируют магнитную бурю. Ухудшение геомагнитной обстановки также ожидается в конце месяца — 23, 24 и 25 мая.