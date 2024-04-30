Похолодание до +1 градуса придет в Воронеж 4 мая

Прогноз погоды для жителей области на субботу, 4 мая, синоптики гидрометцентра еще не публиковали, однако в ночь на пятницу, 3 мая, ожидается похолодание до +3 градусов. В столице Черноземья в ночь на пятницу столбики термометров не опустятся ниже +6 градусов.