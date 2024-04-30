Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге к августу благоустроят набережную Большой Невки

В Петербурге ГАТИ выдала ордер на благоустройство набережной Большой Невки. Работы пройдут на территории от дома № 62 по Приморскому проспекту до стадиона «Приморец», сообщили в инспекции.

Источник: ГАТИ Петербурга

Всего будет благоустроено порядка трех километров территории. После завершения работ жители и гости города смогут во время прогулок от ЦПКиО до Яхтенного моста наслаждаться видами Невской губы Финского залива и устья рукавов Невы.

Благоустройство ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ранее территория набережной не использовалась.

Как сообщал «МК в Питере», на Васильевском острове на пересечении Флагманской улицы и улицы Кораблестроителей появится сквер. Там высадят клены, сирень, можжевельник и другие деревья и кустарники. Работы будут закончены в конце августа текущего года.

архитектура