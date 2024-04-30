В Петербурге к августу благоустроят набережную Большой Невки

Всего будет благоустроено порядка трех километров территории. После завершения работ жители и гости города смогут во время прогулок от ЦПКиО до Яхтенного моста наслаждаться видами Невской губы Финского залива и устья рукавов Невы.
Благоустройство ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ранее территория набережной не использовалась.
Как сообщал «МК в Питере», на Васильевском острове на пересечении Флагманской улицы и улицы Кораблестроителей появится сквер. Там высадят клены, сирень, можжевельник и другие деревья и кустарники. Работы будут закончены в конце августа текущего года.