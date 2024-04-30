В Петербурге к августу благоустроят набережную Большой Невки

Как сообщал «МК в Питере», на Васильевском острове на пересечении Флагманской улицы и улицы Кораблестроителей появится сквер. Там высадят клены, сирень, можжевельник и другие деревья и кустарники. Работы будут закончены в конце августа текущего года.