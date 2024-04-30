Фонтан между двумя университетами заработал в Волгограде

Под сенью струй фонтана между двумя университетами встретили последний день апреля мэр Волгограда Владимир Марченко и глава региона Андрей Бочаров. Сооружение на бульваре по проспекту Ленина заработало после реставрации и снова станет местом притяжения туристов.
Специалисты сделали все от них зависящее, чтобы фонтан радовал прохладой в знойный день и студентов двух вузов — ВГСПУ и ВолгГТУ, и горожан, и гостей областного центра — обновили инженерные сети, насосы, систему управления сооружением. На прежнее место вернули больше 130 отшлифованных гранитных плит, сохранившихся с 1960-х годов.
«Все что мы обещали — сделали, запустили фонтан — знаковое место для студентов. Пора переходить к проектированию комплексного обновления всего бульвара — его необходимо приводить в порядок. Считайте, что задача поставлена», — обратился губернатор к мэру.
В свое время сталинградские архитекторы сформировали бульвар как пронизывающую Центральный район города зеленую стрелу с оазисами в виде фонтанов и благоустроенных зеленых площадей. Сегодня их коллегам предстоит придать новый облик фонтанам на пересечении с улицами Порт-Саида и Комсомольской напротив Центробанка, а также выполнить работы по комплексной реконструкции.
Ранее сообщалось о начале голосования за народные проекты, которые изменят облик территорий за счет инициативного бюджетирования.