Фонтан между двумя университетами заработал в Волгограде

В свое время сталинградские архитекторы сформировали бульвар как пронизывающую Центральный район города зеленую стрелу с оазисами в виде фонтанов и благоустроенных зеленых площадей. Сегодня их коллегам предстоит придать новый облик фонтанам на пересечении с улицами Порт-Саида и Комсомольской напротив Центробанка, а также выполнить работы по комплексной реконструкции.