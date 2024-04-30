Число разводов в Кузбассе почти догнало число заключённых браков

По данным ЗАГСа Кузбасса, количество разводов и браков практически сравнялось в первом квартале 2024 года. Так, по всему региону заключили 2 690 браков, а развелось 2 680 пар.
Меньше всего разводятся, в сравнении с количеством заключённых браков, в Осинниках: на 62 брака приходится всего 34 развода. Практически в раз больше разводов в Калтане: на 15 регистраций новых семей 29 разводов.
Больше всего браков заключили в Кемерове (723) и в Новокузнецке (564). А вот количество разводов у них одинаковое: по 599 в каждом.
Также мы писали, что из Сибири с начала года уехали почти 56 тыс. человек, а Новокузнецк стал лидером по смертности в Кемеровской области.