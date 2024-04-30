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ЕНТ пройдет позже в нескольких регионах Казахстана — озвучены даты

В регионах, которые пострадали от паводков, ЕНТ пройдет позже на 11 дней.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. Сроки Единого национального тестирования (ЕНТ) в этом году будут разные для различных областей Казахстана, сообщает Национальный центр тестирования.

«В этом году основное ЕНТ начнется по-разному в разных регионах страны. Для абитуриентов из шести областей, в которых объявлен режим ЧС, он начнется позже», — сообщили в центре. ЕНТ для абитуриентов в паводковых регионах.

Регистрация на ЕНТ для Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей будет вестись с 6 по 20 мая.

Само тестирование пройдет с 25 мая по 12 июля.

ЕНТ для всех остальных областей

Для всех остальных абитуриентов срок приема заявлений на ЕНТ — с 6 по 14 мая.

Единое национальное тестирование начнется 16 мая и продолжится до 5 июля.

Напомним, в 2024 году все абитуриенты могут сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.

образование