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Движение трамвая № 11 возобновят в Нижнем Новгороде

По маршруту будет курсировать один состав.

Источник: АНО «Центр 800»

Трамвайный маршрут № 11 возобновит работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

Маршрут трамвая № 11 считается туристическим. Он проходит через улицу Рождественскую, Зеленский съезд, улицу Октябрьскую и доходит до Чернопрудского сквера.

Как отмечают представители «Новой маршрутной сети», возобновление движения трамвая № 11 пока планируется. По маршруту будет курсировать только один состав. Но о дате запуска трамвая пока не говорят.

Напомним, движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода в связи с репетицией военного парада 2 и 4 мая.