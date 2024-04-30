Движение трамвая № 11 возобновят в Нижнем Новгороде

Трамвайный маршрут № 11 возобновит работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.
Маршрут трамвая № 11 считается туристическим. Он проходит через улицу Рождественскую, Зеленский съезд, улицу Октябрьскую и доходит до Чернопрудского сквера.
Как отмечают представители «Новой маршрутной сети», возобновление движения трамвая № 11 пока планируется. По маршруту будет курсировать только один состав. Но о дате запуска трамвая пока не говорят.
Напомним, движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода в связи с репетицией военного парада 2 и 4 мая.