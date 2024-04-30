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В Ростове ограничили въезд через Западный мост до 12 мая

Изменения связаны со строительством канализационного коллектора.

До воскресенья, 12 мая, в Ростов-на-Дону будет ограничен въезд через Западный мост. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Изменения связаны со строительством канализационного коллектора по улице Всесоюзной на участке от Портовой до Мартыновского.

Въезжать в донскую столицу предлагается через Ворошиловский или Темерницкий мосты, используя путь через улицу Луговую.

В отделе пропаганды регионального ГИБДД уточнили, что на выезд из Ростова движение открыто.

Ранее стало известно о том, что будет вместо винного завода в центре Ростова.

ГИБДД