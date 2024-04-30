В Волгограде установили музыкальный арт-объект с песнями Пахмутовой

Из динамика звучат песни Пахмутовой, всего 26 композиций. Среди них такие шлягеры, как «Нежность», «Русский вальс», «Как молоды мы были», «Старый клен» и «Надежда». Также в подборку включены песни, связанные с Волгоградом: «На Мамаевом кургане тишина» и «Бекетовка». Напомним, что в 1929 году именно в поселке Бекетовка под Сталинградом родилась Пахмутова.
Сама Александра Николаевна эти дни проводит в родном городе. Во вторник она посетила сквер своего имени и осмотрела новый арт-объект. Кроме того, ей показали скульптуру «Девочка с аккордеоном», которая также посвящена Пахмутовой: в детстве, перед эвакуацией из Сталинграда, она на самом деле играла для раненых бойцов в эвакуационных госпиталях.
1 мая Пахмутова выступит в Центральном концертном зале с большой программой, в которой примут участие ведущие российские и волгоградские солисты и творческие коллективы. Концерт даст старт всероссийскому празднованию будущего 95-летия композитора.
По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, накануне Пахмутова побывала в музее Машкова, где проходит выставка ее фотографий, которые она сама передала из семейного архива. В книге почетных гостей Александра Николаевна написала: «Дорогие друзья! Дорогие земляки! Никогда не забуду нашей встречи, никогда не забуду любимый город — такой мирный, такой красивый. Счастья вам, радости, всего самого лучшего в жизни! Пусть живет вечно и счастливо Волгоград! Спасибо! А. Пахмутова».