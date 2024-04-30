В Волгограде установили музыкальный арт-объект с песнями Пахмутовой

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, накануне Пахмутова побывала в музее Машкова, где проходит выставка ее фотографий, которые она сама передала из семейного архива. В книге почетных гостей Александра Николаевна написала: «Дорогие друзья! Дорогие земляки! Никогда не забуду нашей встречи, никогда не забуду любимый город — такой мирный, такой красивый. Счастья вам, радости, всего самого лучшего в жизни! Пусть живет вечно и счастливо Волгоград! Спасибо! А. Пахмутова».