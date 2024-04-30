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В Петербурге зацвели первые сакуры. Полюбоваться ими можно в Ботаническом саду Петра Великого

В Ботаническом саду Петра Великого началось цветение сакуры.

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В Ботаническом саду Петра Великого Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН началось цветение сакуры. Об этом 30 апреля сообщается в социальных сетях учреждения.

Там же уточняется, что в среднем одно дерево цветёт около недели, но слишком жаркая погода, дожди или сильный ветер могут повлиять на время цветения. Таким образом, разные виды и сорта сакур будут сменять друг друга на протяжении примерно трёх недель.

Календарь цветения всех сортов сакуры приводится на сайте Ботанического сада.

Сакурами называют группу из 13−14 видов рода Вишня. В Ботаническом саду растет несколько десятков сортов сакуры.

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