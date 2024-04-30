Факт рождения жителя Жамбылской области установили лишь спустя 25 лет

В начале года сообщалось, что житель Костанайской области жил без документов на протяжении 30 лет, из-за чего не мог получать социальную и медицинскую помощь. Как гражданин оказался в такой ситуации, неизвестно. Оформить паспорт ему помогли полицейские. А 71-летняя казахстанка несколько лет жила без документов и медпомощи после того, как утеряла свой «красный паспорт» во время переезда. Инспекторы миграционной службы оказали помощь женщине в сборе необходимых документов для получения удостоверения личности гражданина Республики Казахстан.