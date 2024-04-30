С 1 мая в Красноярском крае начнется весна

Уже завтра в Красноярске + 8, дождя не ожидается, иногда из-за тучек будет выглядывать солнце. А с четверга даже ночные температуры обещают быть плюсовыми.
2 мая в краевом центре + 12. С каждым днем температура растет, а в День Победы и вовсе придет лето — в городе будет + 24 градуса.
В районах края чуть прохладнее, но прогноз не менее оптимистичный: от + 10 до + 22 градусов.
Начнет теплеть и в Норильском промышленном районе. С первомайских — 13 температура воздуха к 9 мая поднимется до + 1, а на смену низовым метелям придут кратковременные дожди.