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С 1 мая в Красноярском крае начнется весна

Синоптики обещают, что с 1 мая в Красноярском крае начнет постепенно повышаться температура воздуха.

Сейчас в Ричмонде: +19° 6 м/с 73% 757 мм рт. ст. +19°
Источник: Наш Красноярский край

Уже завтра в Красноярске + 8, дождя не ожидается, иногда из-за тучек будет выглядывать солнце. А с четверга даже ночные температуры обещают быть плюсовыми.

2 мая в краевом центре + 12. С каждым днем температура растет, а в День Победы и вовсе придет лето — в городе будет + 24 градуса.

В районах края чуть прохладнее, но прогноз не менее оптимистичный: от + 10 до + 22 градусов.

Начнет теплеть и в Норильском промышленном районе. С первомайских — 13 температура воздуха к 9 мая поднимется до + 1, а на смену низовым метелям придут кратковременные дожди.