Министр просвещения Казахстана обратился к выпускникам школ

— Свыше 3,8 миллионов школьников, успешно завершивших учебные программы в течение года, будут переведены в следующие классы. Планируется, что 24 мая, в пятницу, состоятся единые классные часы на тему «Знания во благо Родины» для учеников от 1-го до 10-го классов, — отметил министр.
Гани Бейсембаев также подчеркнул, что, несмотря на изменение формата, организация мероприятия останется приоритетной задачей.
— Кроме того, поручаю провести 25 мая в конце учебного года мероприятие «Последний звонок» для 186 тысяч выпускников школ страны. Уверен, что выпускники этого года проведут это мероприятие без излишеств, без пышных торжеств, на духовно-нравственном уровне, — сказал он.