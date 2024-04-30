Министр просвещения Казахстана обратился к выпускникам школ

— Кроме того, поручаю провести 25 мая в конце учебного года мероприятие «Последний звонок» для 186 тысяч выпускников школ страны. Уверен, что выпускники этого года проведут это мероприятие без излишеств, без пышных торжеств, на духовно-нравственном уровне, — сказал он.