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Министр просвещения Казахстана обратился к выпускникам школ

На сегодняшнем аппаратном совещании Министр просвещения Гани Бейсембаев объявил о проведении последнего звонка для выпускников школ Казахстана. 25 мая состоится мероприятие, посвященное завершению учебного года для 186 тысяч выпускников страны, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

— Свыше 3,8 миллионов школьников, успешно завершивших учебные программы в течение года, будут переведены в следующие классы. Планируется, что 24 мая, в пятницу, состоятся единые классные часы на тему «Знания во благо Родины» для учеников от 1-го до 10-го классов, — отметил министр.

Гани Бейсембаев также подчеркнул, что, несмотря на изменение формата, организация мероприятия останется приоритетной задачей.

— Кроме того, поручаю провести 25 мая в конце учебного года мероприятие «Последний звонок» для 186 тысяч выпускников школ страны. Уверен, что выпускники этого года проведут это мероприятие без излишеств, без пышных торжеств, на духовно-нравственном уровне, — сказал он.

образование