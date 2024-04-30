Упавшие заборы и летающие крыши: последствия пыльной бури в Иркутске

«Собственники зданий и ответственные руководители администрации оперативно отрабатывают каждую заявку и сообщения в соцсетях. В предместье Радищево и в частном секторе Ново-Ленино энергетики превентивно отключили электроснабжение во избежание аварийных ситуаций. В других районах информации об отключении не поступало».