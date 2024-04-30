Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Упавшие заборы и летающие крыши: последствия пыльной бури в Иркутске

Скорость ветра во время разгара непогоды в Иркутске достигала 28 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +19° 6 м/с 73% 757 мм рт. ст. +19°
Источник: IrkutskMedia.ru

Жители разных районов города делятся в социальных сетях кадрами со снесенными заборами, упавшими рекламными щитами, улетевшими крышами и прочими последствиями пыльной бури. Как сообщил мэр города Руслан Болотов, все службы работают в усиленном режиме, есть жалобы на упавшие ветки, строительные заборы, рекламные конструкции, пишет ИА IrkutskMedia.

«Собственники зданий и ответственные руководители администрации оперативно отрабатывают каждую заявку и сообщения в соцсетях. В предместье Радищево и в частном секторе Ново-Ленино энергетики превентивно отключили электроснабжение во избежание аварийных ситуаций. В других районах информации об отключении не поступало».

отметил Руслан Болотов

МУП «Иркутскавтодор» будет устранять последствия ветра вечером и ночью, работы продолжатся 1 мая с привлечением спецтехники. Ситуация находится на контроле градоначальника.