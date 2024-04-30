Упавшие заборы и летающие крыши: последствия пыльной бури в Иркутске

Жители разных районов города делятся в социальных сетях кадрами со снесенными заборами, упавшими рекламными щитами, улетевшими крышами и прочими последствиями пыльной бури. Как сообщил мэр города Руслан Болотов, все службы работают в усиленном режиме, есть жалобы на упавшие ветки, строительные заборы, рекламные конструкции, пишет ИА IrkutskMedia.
«Собственники зданий и ответственные руководители администрации оперативно отрабатывают каждую заявку и сообщения в соцсетях. В предместье Радищево и в частном секторе Ново-Ленино энергетики превентивно отключили электроснабжение во избежание аварийных ситуаций. В других районах информации об отключении не поступало».
МУП «Иркутскавтодор» будет устранять последствия ветра вечером и ночью, работы продолжатся 1 мая с привлечением спецтехники. Ситуация находится на контроле градоначальника.