Развитие поймы реки Царицы в Волгограде будет продолжено

Сейчас эта территория развивается в соответствии с концепцией, принятой и утвержденной совместно с представителями общественности и, в первую очередь, молодежи.
«Но поступают новые предложения, как наполнить эту концепцию, — уточнил глава региона. — Нам нужно ногами пройти буквально каждый объект, а потом провести большое рабочее совещание с участием профессионалов, на котором мы и увяжем планы с реальностью».
О благоустройстве поймы Царицы волгоградцы мечтали не один десяток лет. Работы начались в 2016-м, когда здесь появился интерактивный музей «Россия — моя история», а вокруг него — зоны отдыха. Эта территория и прилегающий к ней сквер имени Пушкина были благоустроены в рамках пилотного проекта «Формирование комфортной городской среды». Позже недалеко был разбит и сквер имени Александры Пахмутовой.
На втором этапе в пойме появились экопарк с редкими растениями и парк «Раздолье» — с катком, кафе, горками для тюбинга и площадкой для проведения мероприятий. Также были приведены в порядок мемориал «Гаситель» и территория вокруг него.
Обновление сквера на площади Чекистов — часть реализации третьего этапа развития поймы Царицы. В порядок будет приведена территория от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной.
По мнению губернатора, решения необходимо принимать исходя из тех проектов, реализация которых уже началась: развитие рокадной дороги, обход Волгограда, строительство Третьего пускового комплекса моста через Волгу
Дальнейшие работы по развитию территории поймы реки Царицы обсудят на большом рабочем совещании, которое анонсировал волгоградский губернатор Андрей Бочаров.