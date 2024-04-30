Развитие поймы реки Царицы в Волгограде будет продолжено

О благоустройстве поймы Царицы волгоградцы мечтали не один десяток лет. Работы начались в 2016-м, когда здесь появился интерактивный музей «Россия — моя история», а вокруг него — зоны отдыха. Эта территория и прилегающий к ней сквер имени Пушкина были благоустроены в рамках пилотного проекта «Формирование комфортной городской среды». Позже недалеко был разбит и сквер имени Александры Пахмутовой.