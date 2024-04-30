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Развитие поймы реки Царицы в Волгограде будет продолжено

Губернатор Андрей Бочаров вместе с главой Волгограда Владимиром Марченко осмотрел несколько строящихся объектов и обсудил перспективы дальнейшего развития поймы Царицы.

Источник: МК.RU Волгоград

Сейчас эта территория развивается в соответствии с концепцией, принятой и утвержденной совместно с представителями общественности и, в первую очередь, молодежи.

«Но поступают новые предложения, как наполнить эту концепцию, — уточнил глава региона. — Нам нужно ногами пройти буквально каждый объект, а потом провести большое рабочее совещание с участием профессионалов, на котором мы и увяжем планы с реальностью».

О благоустройстве поймы Царицы волгоградцы мечтали не один десяток лет. Работы начались в 2016-м, когда здесь появился интерактивный музей «Россия — моя история», а вокруг него — зоны отдыха. Эта территория и прилегающий к ней сквер имени Пушкина были благоустроены в рамках пилотного проекта «Формирование комфортной городской среды». Позже недалеко был разбит и сквер имени Александры Пахмутовой.

На втором этапе в пойме появились экопарк с редкими растениями и парк «Раздолье» — с катком, кафе, горками для тюбинга и площадкой для проведения мероприятий. Также были приведены в порядок мемориал «Гаситель» и территория вокруг него.

Обновление сквера на площади Чекистов — часть реализации третьего этапа развития поймы Царицы. В порядок будет приведена территория от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной.

По мнению губернатора, решения необходимо принимать исходя из тех проектов, реализация которых уже началась: развитие рокадной дороги, обход Волгограда, строительство Третьего пускового комплекса моста через Волгу и т. д. Сейчас уже приняты меры, чтобы сделать территорию поймы доступной для транспорта — строится новая двухполосная дорога протяженностью 1 км.

Дальнейшие работы по развитию территории поймы реки Царицы обсудят на большом рабочем совещании, которое анонсировал волгоградский губернатор Андрей Бочаров.

архитектура