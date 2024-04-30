В Новосибирске назвали точные даты начала летних каникул-2024

Учебный год скоро завершится в Новосибирской области. До начала летних каникул осталось меньше месяца.
Как сообщили порталу VN.RU в департаменте образования мэрии Новосибирска, 4-я четверть в этом году начнется с 1 апреля и закончится 24 мая.
Уточним, что расписание летних каникул в новосибирских школах может отличаться. Это может зависеть от различных обстоятельств, например, от скорости освоения учениками учебной программы.
Также с 1 апреля в городе идет приемная кампания для первоклассников. Родители будущих школьников пользуются «Госуслугами» и подают заявления дистанционно. В новом учебном году больше всего первоклассников будет школе № 217 Кировского района.