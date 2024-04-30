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В Новосибирске назвали точные даты начала летних каникул-2024

При этом расписание начала каникул в разных школа города может отличаться.

Учебный год скоро завершится в Новосибирской области. До начала летних каникул осталось меньше месяца.

Как сообщили порталу VN.RU в департаменте образования мэрии Новосибирска, 4-я четверть в этом году начнется с 1 апреля и закончится 24 мая.

Уточним, что расписание летних каникул в новосибирских школах может отличаться. Это может зависеть от различных обстоятельств, например, от скорости освоения учениками учебной программы.

Также с 1 апреля в городе идет приемная кампания для первоклассников. Родители будущих школьников пользуются «Госуслугами» и подают заявления дистанционно. В новом учебном году больше всего первоклассников будет школе № 217 Кировского района.

образование