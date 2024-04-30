Как провести майские праздники на Дону

Гулять так гулять — ведь рядом уже Таганрог, город любимого Чехова. Как интересно заглянуть в белый низкий домик, где он жил, пройти по гулким коридорам гимназии, где учился и обязательно заглянуть в каморку. Пройти по набережной, кинуть камешки в море, подняться по старинной каменной лестнице и сфотографироваться рядом с Петром Первым. Или под зонтиком Фаины Раневской. Если, конечно, она разрешит. Здесь же можно, наконец, перекусить — в атмосферном детском кафе «Фрекен Бок». Ну, а если вкусы у вас посерьезнее, то посетите Итальянский квартал с его знаковым кафе «Мадам Ку-ку» — понравится!