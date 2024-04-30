Как провести майские праздники на Дону

Танаис
Гостей в эти дни примет музей-заповедник Танаис, что в 30 километрах по трассе А-280 в сторону Таганрога. Здесь можно побродить по античному городищу, часть которого раскопали археологи, и представить жизнь когда-то яркого торгового и портового города. Сохранившиеся предметы быта рассмотреть в музее, сфотографироваться в историческом костюме, а можно самому изготовить амфору на гончарном круге.
Стоимость билета в городище — 150 рублей, по льготе — 110.
Кстати, рядом с Танаисом работает Донской военно-исторический музей под открытым небом. Он славится тем, что военная техника, собранная здесь, в рабочем состоянии, и можно смело проехать на танке. Стоимость билета — 400 ₽ Катание на танке — 500 ₽
Приморка
В том же западном направлении от Ростова есть еще одно чудное место для отдыха — станция Морская. Это еще примерно 20 километров от Танаиса возле села Приморка. Там огромный парк, с детскими аттракционами, и главная достопримечательность этого места — высокий обрыв, с которого открывается прекрасный обзор на Таганрогский залив — начало Азовского моря. Предприимчивые люди обосновали здесь СПА-развлечения, с сенной, травяной и прочими саунами, пальмами, с бассейнами, шезлонгами и уютными домиками. Но за умеренную плату — 1500 рублей, для детей вдвое меньше.
Кстати, заезжайте и в саму Приморку — там возле центральной площади есть необыкновенная частная художественная галерея, открытая простым художником Францем (Федором) Будасовым — получите наслаждение; вход бесплатный.
Самбек
Ну, а отсюда уже и рукой подать до Самбека — где стоит величавый ансамбль — мемориал памяти погибших в знаменитом сражении героев Великой Отечественной войны. Огромные интерактивные залы, выставки настоящей боевой техники на обширной аллее.
Таганрог
Гулять так гулять — ведь рядом уже Таганрог, город любимого Чехова. Как интересно заглянуть в белый низкий домик, где он жил, пройти по гулким коридорам гимназии, где учился и обязательно заглянуть в каморку. Пройти по набережной, кинуть камешки в море, подняться по старинной каменной лестнице и сфотографироваться рядом с Петром Первым. Или под зонтиком Фаины Раневской. Если, конечно, она разрешит. Здесь же можно, наконец, перекусить — в атмосферном детском кафе «Фрекен Бок». Ну, а если вкусы у вас посерьезнее, то посетите Итальянский квартал с его знаковым кафе «Мадам Ку-ку» — понравится!
Другое направление — Усть-Донецкий район, родина писателя Анатолия Калинина, написавшего «Цыгана». И кто смотрел одноименный фильм, увидит воочию извилистые улочки хутора Пухляковский с его виноградниками. Тут можно попробовать настоящую донскую селедку.
А рядом находится этноархеологический комплекс «Затерянный Мир» с настоящими сторожевыми башнями, вигвамами и прочими древностями. При вас тут и горшки обжигают, и хлеб из муки на молотой мельнице пекут. И протекает здесь чистейший Дон, по нему можно покататься на каноэ с загорелым индейцем и даже отправиться в экспедицию на необитаемый остров.
Стоимость билета — 500 рублей.
Каменск
Парк «Лога» находится в 140 километрах от Ростова, если ехать в сторону Москвы до хутора Старая Станица, Каменский район. Этот парк называют «Маленькой Швейцарией», и гулять по нему можно целый день, даже не заметив этого. И платить ничего не нужно.
Здесь же, в Каменском есть удивительный музей под открытым небом — парк «Патриот». Столько техники, военных лет и современной, летающей, шагающей, стреляющей, нелегко найти где-либо еще.
Буквально через дорогу — комплекс «Эльдорадо», возникший возле бездонного водоема, напоминающего каньоны Америки. Вода здесь всегда чистая, стеной стоит обрыв, а на пляже — уютные домики-палатки, кафе и все, что нужно для отдыха.
Цимлянск
В Цимлянском районе отличное водохранилище. Где ловят знаменитых цимлянских огромных лещей и, если повезет, раков. А 30 апреля здесь открывается регата надувных катамаранов. В ней участвуют спортсмены со всей страны.
Аксай
Аксайский район, самый ближний к Ростову, славен своей живописной природой. В поселке Мускатном можно полюбоваться яблоневыми садами.
В Аксае же есть Кобяково городище — поселение древнего племени меотов. И до сих пор здесь остались не изведанные до конца подземелья-катакомбы, с которыми связано столько легенд.
Ростов
Если же вы решили остаться в городе, то в Ростове тоже есть где развлечься. Общегородской спортивный праздник 1 Мая состоится на Театральной площади. Здесь будет многолюдно и весело: будут выступать хореографические и музыкальные коллективы и звучать музыка.
На площади стартует традиционная Первомайская эстафета для любителей бега, и на различных площадках будут презентоваться различные виды спорта. Можно будет принять участие в турнире по стритболу или стать болельщиком на фестивале по силовому экстриму, турнире по боксу, или увидеть мастер-класс от гандбольного клуба «Ростов-Дон».
После физических активностей можно перейти к пешим процедурам и пойти на пешеходную экскурсию. В 18 часов 1 Мая экскурсовод расскажет о «Тайнах и призраках Ростова», проведя вам по самым загадочным местам старого города. Это развлечение платное. Билет стоит 990 рублей.
Дельфинарий представляет шоу, они проходят по пятницам, субботам и воскресеньям. Есть и индивидуальные программы («Путешествие в мир дельфинов»), во время которых дети могут не только посмотреть выступления животных, но и поиграть с ними и даже поплавать! Цена билета — 900 рублей, на индивидуальную программу — 2 000 рублей.
На самом деле привлекательных для путешествия мест в Ростовской области так много, что все не перечислить. И каждое интересно чем-то своим, незабываемым. А закончим мы наш обзор приятной новостью — ведь на Дон вернулись речные теплоходы! И теперь по воде можно доплыть до Азова, (стоимость прогулки 250 рублей), а в скором времени и в другие благодатные места — Семикаракорск, Волгодонск, Усть-Донецк. Уже сейчас можно отправиться на речную прогулку на экскурсию «Панорама Ростова», «История Донского казачества» с заходом в Старочеркасск.
Стоимость экскурсии «Панорама Ростова» — от 500 рублей, "История донского казачества — от 2 000 рублей, прогулка на катере — от 5 000 рублей.