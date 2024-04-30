Запуск электрички Анапа — Темрюк отложили на неопределенный срок

Маршрут был согласован по транспортному заказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Электричка должна была курсировать с 1 мая по 30 сентября 2024 года. Но по техническим причинам у «Крымской железной дороги» нет такого необходимого количества поездов, как предусмотрено в расписании.