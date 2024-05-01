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В Иркутске устраняют последствия сильного ветра

По поручению мэра Руслана Болотова во всех районах Иркутска ведутся работы по устранению последствий непогоды.

Источник: РИА "Новости"

Порывы ветра достигали 28−30 м/с, что привело к падению веток, повреждению строительных заборов и рекламных конструкций. Об этом сообщает администрация города.

Аварийно-спасательная служба и МУП «Иркутскавтодор» убирают упавшие ветви и наводят порядок на улицах города. Собственники восстанавливают целостность строительных заборов, а рекламные компании проверяют свои конструкции.

Для предотвращения аварийных ситуаций сетевые организации превентивно отключили электроснабжение в частном секторе Ново-Ленино и Радищево. Других отключений электроэнергии не зафиксировано.

В связи с высоким классом пожароопасной ситуации администрация города Иркутска также призывает жителей соблюдать меры пожарной безопасности и не использовать открытый огонь для утилизации мусора и сухой травы.