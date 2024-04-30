Теплый месяц с дождями с грозами. Узгидромет рассказал о погоде на май

В канун последнего весеннего месяца синоптики рассказали, каким ожидается май в этом году. Они отмечают, что 1 и 2-го числа месяца по всем областям республики, а 3-го по большей части ее территории ожидается сухая и теплая погода с температурой воздуха 26−29 градусов в дневные часы, местами до 30−32 градусов.