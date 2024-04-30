Теплый месяц с дождями с грозами. Узгидромет рассказал о погоде на май

В канун последнего весеннего месяца синоптики рассказали, каким ожидается май в этом году. Они отмечают, что 1 и 2-го числа месяца по всем областям республики, а 3-го по большей части ее территории ожидается сухая и теплая погода с температурой воздуха 26−29 градусов в дневные часы, местами до 30−32 градусов.
Также по разным регионам пройдут дожди: 3 мая по юго-западу республики,
С конца первой до третьей декады мая температура воздуха будет колебаться от 23−28 градусов до 30−35 градусов, местами до 38 градусов.
В отдельные дни в этот период местами по республике также пройдут кратковременные грозовые дожди, кое-где локальные дожди ливневого характера. Даже в пределах одного города майский дождь может пролиться сильным ливнем в одном районе и практически не ощущаться в другом районе.
Особенно опасно, когда сильные ливни проходят в предгорных и горных районах, где могут вызвать селе-паводковые явления.
Напомним, что МЧС дало рекомендации жителям предгорий и горных районов при опасности селе-паводковых явлений.