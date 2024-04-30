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Педагогов в Узбекистане начнут готовить со школьной скамьи. Эксперимент стартует осенью

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В будущем учебном году в старших классах школ появятся экспериментальные классы. Их учеников будут готовить к профессии педагога, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Такие специализированные 10−11 классы создадут в одной школе Каракалпакстана, Ташкента и каждой области Узбекистана.

Помогать школам в организации занятий по педагогике будут действующие в регионах педагогические вузы. Специальную программу обучения педагогических классов разработают с учетом зарубежного опыта.

Выпускники педагогических курсов получат аттестат и свидетельство государственного образца на право работать помощником воспитателя в детских садах.

Напомним, что в Узбекистане стартовал новый социальный проект Teach For Uzbekistan, цель которого — отобрать молодых лидеров и специалистов, провести для них интенсивную педагогическую переподготовку и направить в качестве учителей в отдаленные сельские и городские школы.

образование