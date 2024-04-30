Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Казахстана усиливают меры безопасности

На входе в терминалы вводят первую линию досмотра.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. С 1 мая 2024 года во всех аэропортах страны вводят дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах, сообщает Авиационная администрация Казахстана.

«Первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы вводится для исключения проноса запрещенных предметов и веществ», — отметили в ведомстве.

Усиление мер по авиационной безопасности связано с проведением профилактических мероприятий и оценке состояния авиационной безопасности инфраструктуры воздушного транспорта гражданской авиации.

Такая профилактика проводится на плановой и ежегодной основе для определения уровня защищенности и взаимодействия операционных служб аэропортов с государственными органами по предотвращению актов незаконного вмешательства, пояснили в Авиационной администрации.

Вылетающим пассажирам посоветовали заблаговременно приезжать в аэропорты для прохождения процедур досмотра и регистрации.