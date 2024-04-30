В аэропортах Казахстана усиливают меры безопасности

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. С 1 мая 2024 года во всех аэропортах страны вводят дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах, сообщает Авиационная администрация Казахстана.