В аэропортах Казахстана усиливают меры безопасности

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. С 1 мая 2024 года во всех аэропортах страны вводят дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах, сообщает Авиационная администрация Казахстана.
«Первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы вводится для исключения проноса запрещенных предметов и веществ», — отметили в ведомстве.
Усиление мер по авиационной безопасности связано с проведением профилактических мероприятий и оценке состояния авиационной безопасности инфраструктуры воздушного транспорта гражданской авиации.
Такая профилактика проводится на плановой и ежегодной основе для определения уровня защищенности и взаимодействия операционных служб аэропортов с государственными органами по предотвращению актов незаконного вмешательства, пояснили в Авиационной администрации.
Вылетающим пассажирам посоветовали заблаговременно приезжать в аэропорты для прохождения процедур досмотра и регистрации.