41-летняя Энн Хэтэуэй вышла на публику в облегающем платье с разрезами

В феврале Энн Хэтэуэй раскритиковали из-за отказа сниматься с фанатами в 2022 году. В социальных сетях завирусилось видео, в котором актриса недостойно ведет себя по отношению к поклонникам. Оно было снято после показа Valentino в Риме.