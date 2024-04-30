В центре Ростова 19 мая ограничат движение из-за забега

В Ростове перекроют ряд улиц 19 мая. Об этом сообщили в администрации города.
С 09:00 до 11:30 проезд перекроют на Театральной площади, улице Большой Садовой до проспекта Соколова, оттуда — до улицы Седова, по которой запретят движение машин до Ворошиловского моста (правая и средняя полосы левой части).
Также ограничение коснется улицы Левобережной, после которой проезд закроют по западному проезду к стадиону «Ростов Арена».
Аналогичная ситуация на улице Левобережной до съезда с Ворошиловского моста, а также улице 15-й Линии и Советской.
В это время по данному маршруту любители и профессионалы пробегут полумарафон в рамках спортивного мероприятия «ЗаБег.РФ».