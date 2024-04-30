1200 тонн гуманитарной помощи получила Северо-Казахстанская область

На север страны продолжает поступать помощь со всех уголков страны. Только из Кызылорды пришли товары первой необходимости и продукты весом 40 тонн. Алматы направил 20 тонн гуманитарного груза. В первую очередь это — продукты, вода, средства личной гигиены, одежда. Всё это выдают людям на регулярной основе. Не только тем, кто находится в пунктах временного размещения, а всем, кто в этом нуждается.
Помогают оправиться от потерь неравнодушные граждане и предприниматели из всех регионов Казахстана. Протянули руку помощи в столь непростое время и наши соседи.
«Омская область помогла, Азербайджанско-казахский культурный центр. По линии АНК очень много груза приходит. Буквально на днях чечено-ингушский центр привёз в область большую партию воды».
Самую большую помощь Казахстану оказал народ Таджикистана. 16 вагонов гуманитарного груза позволят впрок запастись продуктами питания, постельными принадлежностями и строительными материалами.
Отметим, общенациональный телемарафон «Біз біргеміз» стартовал в прямом эфире сразу 10 телеканалов. В пятичасовом марафоне зрителей ждут истории очевидцев, пострадавших от паводков, и репортажи журналистов.
Главные герои марафона — спасатели, медики, военнослужащие, волонтёры, полицейские, предприниматели, а также жители регионов, ставшие реальным олицетворением единства и сплочённости нашего народа в тяжёлые дни. Рискуя собственным здоровьем и жизнью, они с честью выполнили и продолжают выполнять свой служебный и гражданский долг.