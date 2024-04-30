1200 тонн гуманитарной помощи получила Северо-Казахстанская область

На север страны продолжает поступать помощь со всех уголков страны. Только из Кызылорды пришли товары первой необходимости и продукты весом 40 тонн. Алматы направил 20 тонн гуманитарного груза. В первую очередь это — продукты, вода, средства личной гигиены, одежда. Всё это выдают людям на регулярной основе. Не только тем, кто находится в пунктах временного размещения, а всем, кто в этом нуждается.