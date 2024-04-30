Военная техника прошла по Дворцовой: в Петербурге отрепетировали Парад Победы

Среди участников парады — курсанты Нахимовского военно-морского училища, студенты Пожарно-спасательного колледжа, Академии милиции, Военной академии связи им. С. М. Буденого, ВИТУ, Военного института физкультуры, ВКА им. А. Ф. Можайского, ВУНЦ ВМФ ВМА им. Н. Г. Кузнецова, Невского спасательного центра МЧС им. Ленсовета и других учебных заведений. Участвуют и женщины-военнослужащие 6 Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО.