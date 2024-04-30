Военная техника прошла по Дворцовой: в Петербурге отрепетировали Парад Победы

Репетиция продолжалась с 14 до 18:30 на оцепленной Дворцовой площади. Вместе с техникой в мероприятии участвовал военный оркестр Северо-Западного округа Росгвардии. Посмотреть на парад пришли и горожане.
Открыл шествие легендарный танк Т-34−85. За ним проехали «Катюша», ракетные комплексы «Искандер М», «Бастион» и С-400 «Триумф», бронемашины на базе «Урал» и «Тигр». Всего по асфальту Дворцовой площади прошло около 80 единиц военной техники.
Отметим, что в Параде Победы участвуют более четырех тысяч человек. В их числе представители Минобороны и курсанты Росгвардии — более двухсот учащихся Санкт-Петербургского военного института войск нацгвардии РФ. Перед ветеранами пойдут и юные участники парада — юнармейцы.
Среди участников парады — курсанты Нахимовского военно-морского училища, студенты Пожарно-спасательного колледжа, Академии милиции, Военной академии связи им. С. М. Буденого, ВИТУ, Военного института физкультуры, ВКА им. А. Ф. Можайского, ВУНЦ ВМФ ВМА им. Н. Г. Кузнецова, Невского спасательного центра МЧС им. Ленсовета и других учебных заведений. Участвуют и женщины-военнослужащие 6 Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО.
Напомним, репетиции Парада Победы идут с начала апреля. В первой из них принимали участие музыканты военных оркестров. Генеральная репетиция состоится 5 мая.
В День Победы 9 мая парад начнется в 10 часов. Авиацию в этот раз задействовать не будут из соображений безопасности.