От Путина и Си Цзиньпина: книги, подаренные Лукашенко, привезли в Гродно

ГРОДНО, 30 апр — Sputnik, Инна Гришук. Посетив выставку, открывшуюся в Гродненской областной библиотеке имени Карского, можно узнать, какие книги дарили главе Беларуси Александру Лукашенко президенты России — Владимир Путин, Китая — Си Цзиньпин, губернаторы российских регионов, а также лидер КПРФ Геннадий Зюганов, эстрадный исполнитель Григорий Лепс и другие.
«Часть этой уникальной коллекции — 97 из 170 книг — сегодня представлены у нас. Это большая честь для нас, потому что мы первая из областных библиотек, которая делает презентацию этих книг».
Она пояснила, что на выставке представлены книги, рассказывающие о политическом, культурном, социальном развитии Беларуси и стран-участниц Содружества Независимых Государств.
Здесь также представлены книги о спорте, религии, культуре, большая коллекция художественной литературы.
Можно увидеть книги, подаренные Александру Лукашенко президентами Российской Федерации, Азербайджана, Туркменистана, лидером КНР. Каждая — уникальна, и не только по содержанию или ввиду личности дарителя. Некоторые из этих книг имеют суперобложки, подарочные упаковки или выпущены в очень ограниченном тираже.
Тираж — всего 30 экземпляров
Одна из заметных и уникальных книг выставки — «Атлас Могилевского наместничества», подарок от госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, врученный Лукашенко в декабре 2022 года.
Книги о Великой Отечественной войне
На отдельных витринах выставки собраны книги, которые посвящены теме Великой Отечественной войны.
Одна из них — книга «Железнодорожники Великой Отечественной войны», подаренная Лукашенко сотрудниками Академии Транспорта Российской Федерации 9 мая 1997 года. Рядом — книга под названием «Пискаревский мемориал», это подарок губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
«Пискаревский мемориал — очень важное место для всех петербуржцев, и каждый из них считает своим долгом его посетить, потому что здесь захоронено более полумиллиона детей, женщин, бойцов Красной Армии, которые погибли во время войны».
Также на выставке можно увидеть подарочное издание мемуаров маршала Советского Союза Георгия Жукова — это подарок Александру Лукашенко от президента Роснефти Игоря Сечина.
Дарили президенты, политики, духовенство
На выставке можно увидеть книги, подаренные белорусскому лидеру президентами других государств и известными политиками. Книга «Москва» — подарок от Владимира Путина. К разочарованию посетителей, на обложке нет какой-то дарственной надписи от главы российского государства. Рядом — издания с надписью Chine на обложке, это подарки о председателя КНР Си Цзиньпина.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подарил Александру Лукашенко книгу о пчеловодстве и сопроводил ее надписью: «…от нашего рода, который 350 лет учительствует на Земле, занимается пчеловодством и заботится о Природе».
В экспозиции также представлены книги, подаренные Лукашенко Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, насельниками Валаамского монастыря, Митрополитом Беларуси Вениамином.
Кроме того, на витрине, посвященной религиозной тематике, выделяется подарок певца, композитора, народного артиста РФ Григория Лепса — книга с фотографиями икон из его собственной коллекции. Дарственную надпись с пожеланием успеха и долгих лет жизни певец решил оставить прямо на обложке.
Выставка книг из личной коллекции Александра Лукашенко пробудет в Гродно до 12 июня. Посетить ее может каждый желающий в дни работы областной библиотеки. Вход- бесплатный.