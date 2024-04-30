АТОР: Tailwind Airlines не сможет выполнять рейсы из Калининграда в Анталью

Tailwind Airlines отменила полётную программу из Калининграда в турецкую Анталью. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Первый рейс из Калининграда в Анталью должен был вылететь 28 апреля. Однако чартеры отменили из-за запрета на полёты над странами Евросоюза.
«Турецкой авиакомпании Tailwind Airlines не удалось получить разрешения на выполнение рейсов из Калининграда в Анталью. Эта программа была в апреле заявлена туроператорами как альтернатива сорвавшейся из-за запрета авиавластей ЕС на пролёт над территорией Европы программе на Southwind Airlines».
По прогнозам туроператоров, прямые рейсы из Калининграда в Турцию не возобновят до середины мая. «Дальше, как говорят в руководстве двух крупных туроператоров, надежда на разрешение бюрократического вопроса всё же остается», — отметили в АТОР.
Ранее Евросоюз закрыл своё воздушное пространство для Southwind Airlines. Ограничение установили в рамках регламента 833/2014, который связан с санкциями против России.
С 22 мая чартеры из Калининграда в Анталью также планирует запустить турецкая Corendon Airlines. «На этих рейсах полетят, по имеющейся информации, только туристы Fun&Sun, другие игроки рынка пока не выражали намерение брать блоки мест», — сообщали в АТОР.