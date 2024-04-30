ВВС США столкнулись с сокращением летчиков

Журналисты отметили, что многие военные пилоты уходят в коммерческую авиацию на фоне более высоких зарплат. «Мы испытываем сокращение пилотов и работаем для снижением этого (оттока — прим. “Ленты.ру”)», — указал министр.
Он добавил, что Пентагон пытается урегулировать этот вопрос, в том числе за счет программы бонусов.
Ранее сообщалось, что ВВС США начали разработку программы по замене устаревшего флота истребителей и бомбардировщиков на более современные и дешевые беспилотные аналоги, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ).