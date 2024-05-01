Выход № 2 станции метро «Окружная» будет закрыт до 11 мая из-за ремонта

«С 1 по 11 мая включительно будет закрыт выход № 2 станции “Окружная” Люблинско-Дмитровской линии. В вестибюле пройдет ремонт», — говорится в материале.
Пассажирам рекомендовали строить маршруты через выход № 1.
Из-за ремонта с 1 по 11 мая будет закрыт выход № 2 станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 1 по 11 мая включительно будет закрыт выход № 2 станции “Окружная” Люблинско-Дмитровской линии. В вестибюле пройдет ремонт», — говорится в материале.
Пассажирам рекомендовали строить маршруты через выход № 1.