Медики назвали три самые полезные ягоды

По информации Медикфорум, доктор Терентьева отметила, что в чернике содержится множество витаминов и антиоксидантов, которые помогают справиться с воспалениями в желудке и кишечнике.
Голубика, по мнению специалиста, также эффективно борется с воспалениями и оказывает благоприятное воздействие на пищеварение, обладая антибактериальными свойствами.
Клюква, в свою очередь, обогащена витамином C, который укрепляет иммунитет, борется с инфекциями и стимулирует процессы заживления.
Стоит помнить, что клюква обладает мочегонным эффектом, поэтому ее следует употреблять с учетом этого свойства.
Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала, что если недоступны ягоды по цене, их можно заменить на доступные варианты ягод, фруктов и других продуктов.
Гранат
Этот фрукт богат антиоксидантами, включая танины и витамин С, которые помогают бороться с воспалениями и укреплять иммунитет.
Темные листовые зелень
«Например, замороженный шпинат или свежая петрушка. Они содержат витамины, минералы и антиоксиданты, способствующие здоровью и иммунитету».
Ягоды асаи
Эти ягоды богаты антиоксидантами и витаминами, такими как витамин С и витамин Е, что делает их отличным выбором для поддержания здоровья.
Грецкие орехи
«Они содержат антиоксиданты, полиненасыщенные жирные кислоты и другие питательные вещества, которые могут помочь снизить воспаление и улучшить общее здоровье».
Чеснок
Этот продукт известен своими противовоспалительными и антимикробными свойствами, которые могут помочь поддерживать здоровье и иммунитет.
Темный шоколад
Высококачественный темный шоколад содержит антиоксиданты, включая флавоноиды, которые могут помочь защитить клетки от повреждений и улучшить кровообращение.
Красный перец
«Он содержит большое количество витамина С, а также капсаицин, который обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогая поддерживать здоровье», — заключила доктор.