Снег и ветер до 108 километров в час: погода в Казахстане на сегодня, 1 мая

В горных районах Туркестанской области кратковременный дождь, гроза, шквал. Утром и днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, на севере, на западе, в горных и предгорных районах области 15−20, днем порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на западе области 16, днем 24−29, на севере области 20 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 27−29 тепла.