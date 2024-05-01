Снег и ветер до 108 километров в час: погода в Казахстане на сегодня, 1 мая

В Астане переменная облачность, ночью осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, ночью порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 9−11 тепла.
В Алматы переменная облачность, днем дождь, гроза, шквал. Ветер западный 3−8, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 20−22 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 25−27 тепла.
Ночью в центре, на юге, востоке Акмолинской области осадки, временами сильные осадки (преимущественно снег), днем на западе, севере области дождь. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, ночью на западе, юге, востоке области, днем на западе, севере области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на западе, севере области 2 мороза, днем 9−14 тепла. В Кокшетау переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 10−12 тепла.
Ночью на западе, севере Алматинской области дождь, гроза, днем дождь, на юге, в горных районах области сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный 9−14, на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20, днем временами 24−29 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, в горных районах области 3, днем 18−23, в горных районах области 8−13 тепла. В Конаеве переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 21−23 тепла.
Днем дождь, в горных районах области Жетысу сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный 9−14, в северной половине, в горных районах области порывы 17−22, в районе Алакольских озер 23−28 метров в секунду, днем временами 30 метров в секунду и более (108 километров в час). Температура воздуха ночью 5−10 тепла, в горных районах области 2, днем 19−24, в горных районах области 14 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный 5−10, днем порывы 17−22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 20−22 тепла.
В горных районах Туркестанской области кратковременный дождь, гроза, шквал. Утром и днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, на севере, на западе, в горных и предгорных районах области 15−20, днем порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на западе области 16, днем 24−29, на севере области 20 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 27−29 тепла.
Днем на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области дождь, гроза. Ветер западный с переходом на северо-западный 9−14, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−11, днем 19−24 тепла. В Уральске облачно, днем дождь, гроза. Ветер западный с переходом на северо-западный 9−14, днем порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 21−23 тепла.
В Атырауской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, ночью на юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, днем 19−24 тепла. В Атырау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12, ночью порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 21−23 тепла.
На севере Мангистауской области небольшой дождь, гроза. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на севере, востоке области 9, днем 27−32, на севере, востоке области 18−23 тепла. В Актау малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 28−30 тепла.
Днем на севере Актюбинской области дождь. Ночью на юге области пыльная буря. Ветер северный с переходом на западный 7−12, ночью на юге, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 8 тепла, на северо-западе области заморозки 3 градуса, днем 16−21 тепла. В Актобе переменная облачность, без осадков. Ветер северный с переходом на западный 7−12, днем порывы 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 18−20 тепла.
Ночью на севере, востоке, юге Костанайской области осадки (дождь, снег), днем дождь. На юге, востоке области гроза. Ветер западный, юго-западный ночью 9−14, на юге области 15−20 метров в секунду, днем 15−20 метров в секунду, на западе, севере области временами 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере, востоке области заморозки 3 градуса, днем 10−15, на юге области 18 тепла. В Костанае переменная облачность, днем дождь. Ветер западный, юго-западный 9−14, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 13−15 тепла.
Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь. Днем на севере, западе области гроза. Ветер северо-западный ночью 9−14, на юге, западе области порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на севере, западе, юге области порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью заморозки 1−6 градусов, на юго-западе области 2 тепла, днем 8−13 тепла. В Петропавловске переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 9−14 метров в секунду, днем 15−20, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью заморозки 1−3 градуса, днем 9−11 тепла.
Ночью осадки, на западе, юге Павлодарской области сильные осадки (дождь, снег), днем дождь, на севере, востоке области сильный дождь. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, юге области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на юге, востоке области заморозки 2 градуса, днем 7−12, на юге области 4 тепла. В Павлодаре переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 8−10 тепла.
Ночью осадки (дождь, снег), на западе, севере Карагандинской области сильные осадки с переходом в снег, днем на севере, востоке, юге области дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-западный с переходом на западный 9−14, порывы 15−20, на юге, востоке области временами 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 10−15 тепла, днем 8−13, на востоке области 5, на юге области 18 тепла. В Караганде переменная облачность, ночью осадки с переходом в снег, днем дождь, временами сильный дождь. Ветер северный, северо-западный с переходом на западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 9−11 тепла.
Ночью на западе, севере, востоке, в центре области Улытау осадки с переходом в снег, днем на севере, востоке области дождь. Ветер северный, северо-западный с переходом на западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, на севере области 2 мороза, днем 13−18 тепла. В Жезказгане переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ветер северный, северо-западный с переходом на западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 14−16 тепла.
Дождь, ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области сильный дождь, днем дождь, на севере, востоке области осадки, временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Днем на западе, юге области гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, на западе, севере, юге области 15−20, днем порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−11, на востоке области 2 тепла, днем 13−18, на юге области 21, на востоке области 5−10 тепла. В Усть-Каменогорске облачно, дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7−12, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 16−18 тепла.
Дождь, днем в центре области Абай осадки (дождь с переходом в снег), на севере, востоке области сильный дождь. Днем на востоке, юге области гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, на севере, юге, в центре области 15−20, днем порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на юге области 12, днем 9−14, на востоке, юге, в центре области 19−24 тепла. В Семее облачно, дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7−12, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 12−14 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью 15−20, днем 9−14, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 13, днем 18−23 тепла. В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Ветер северный ночью 15−20, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 19−21 тепла.
Днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области дождь, временами в горных районах области сильный дождь, гроза, град, шквал. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, в горных районах области 5, днем 20−25, в горных районах области 17 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14, утром и днем порывы 15−20, временами 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 21−23 тепла.