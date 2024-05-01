«Толпой все набегут смотреть»: что готовят на главной площади Владивостока

На центральной площади Владивостока для горожан и гостей города вскоре появится «сюрприз». В связи с наступлением теплых дней, свою работу начнет главный фонтан сообщает ИА PrimaMedia.
По словам подписчиков тг-канала gorod_vl (18+), фонтаны должны быть запущены еще в 10:00 часов, однако главный сухой фонтан на площади пока не запущен.
«Фонтаны Владивостока должны запустить сегодня в 10:00. Пока на главной площади так», — говорят очевидцы.
«Толпой все набегут смотреть», «Круто, скоро уже и лето», «Главное детей подальше держть от них», «Уже сегодня будет, мы сразу пойдем», — пишут люди в сети.