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«Толпой все набегут смотреть»: что готовят на главной площади Владивостока

«Уже сегодня будет, мы сразу пойдем», — пишут люди в сети.

Источник: PrimaMedia.ru

На центральной площади Владивостока для горожан и гостей города вскоре появится «сюрприз». В связи с наступлением теплых дней, свою работу начнет главный фонтан сообщает ИА PrimaMedia.

По словам подписчиков тг-канала gorod_vl (18+), фонтаны должны быть запущены еще в 10:00 часов, однако главный сухой фонтан на площади пока не запущен.

«Фонтаны Владивостока должны запустить сегодня в 10:00. Пока на главной площади так», — говорят очевидцы.

«Толпой все набегут смотреть», «Круто, скоро уже и лето», «Главное детей подальше держть от них», «Уже сегодня будет, мы сразу пойдем», — пишут люди в сети.

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