Погода на 1 мая не обрадует жителей Иркутской области плюсовыми температурами

В праздничный день, 1 мая, погода решили смягчиться над жителями Иркутска и на смену ураганному ветру придет юго-восточный от 4 до 9 м/с. А вот дневные температуры не обрадуют, синоптики прогнозируют на день всего + 8, + 10. По региону, взамен ветров придут небольшие осадки. Об этом сообщают в Иркутском Гидрометцентре.
— По области ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура +5,+10, при облачной погоде до 0, — поделились синоптики.
На Байкале порывы ветра уже сильнее от 13 до 18 м/с, ветер северо-западный 7−12 м/с. Столбик термометра на священном озере 1 мая не поднимется выше + 7.
В южных районах Иркутской области прогнозируют высокую и чрезвычайную пожароопасность лесов. Гидрометеорологи продолжают мониторинг ситуации на водных объектах региона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, какими температурами порадует жителей областного центра первая неделя мая. Выходные обещают быть теплыми.