Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погода на 1 мая не обрадует жителей Иркутской области плюсовыми температурами

В столице региона столбик термометра поднимется лишь до + 10.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 60% 755 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В праздничный день, 1 мая, погода решили смягчиться над жителями Иркутска и на смену ураганному ветру придет юго-восточный от 4 до 9 м/с. А вот дневные температуры не обрадуют, синоптики прогнозируют на день всего + 8, + 10. По региону, взамен ветров придут небольшие осадки. Об этом сообщают в Иркутском Гидрометцентре.

— По области ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура +5,+10, при облачной погоде до 0, — поделились синоптики.

На Байкале порывы ветра уже сильнее от 13 до 18 м/с, ветер северо-западный 7−12 м/с. Столбик термометра на священном озере 1 мая не поднимется выше + 7.

В южных районах Иркутской области прогнозируют высокую и чрезвычайную пожароопасность лесов. Гидрометеорологи продолжают мониторинг ситуации на водных объектах региона.

Ранее КП-Иркутск сообщала, какими температурами порадует жителей областного центра первая неделя мая. Выходные обещают быть теплыми.