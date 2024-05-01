Погода на 1 мая не обрадует жителей Иркутской области плюсовыми температурами

В праздничный день, 1 мая, погода решили смягчиться над жителями Иркутска и на смену ураганному ветру придет юго-восточный от 4 до 9 м/с. А вот дневные температуры не обрадуют, синоптики прогнозируют на день всего + 8, + 10. По региону, взамен ветров придут небольшие осадки. Об этом сообщают в Иркутском Гидрометцентре.