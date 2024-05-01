Май в Башкирии начнется с заморозков и кратковременных дождей

В среду, 1 мая, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в республике ночью и днем местами пройдут кратковременные дожди. Направление умеренного, сильного ветра — западное, северо-западное. Ночью температура будет в пределах от +3° до +8°. В горных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0°, −2°. Днем потеплеет до +11°, +16°.