В четверг, 2 мая, местами вновь пройдут кратковременные дожди. Ветер северный умеренный. Ночью похолодает до +1°, +6°. В северных и горных районах снова заморозки до 0°, −2°. Днем воздух прогреется до +10°, +15°.
Май в Башкирии начнется с заморозков и кратковременных дождей
В среду, 1 мая, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в республике ночью и днем местами пройдут кратковременные дожди. Направление умеренного, сильного ветра — западное, северо-западное. Ночью температура будет в пределах от +3° до +8°. В горных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0°, −2°. Днем потеплеет до +11°, +16°.