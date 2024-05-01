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Май в Башкирии начнется с заморозков и кратковременных дождей

В среду, 1 мая, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в республике ночью и днем местами пройдут кратковременные дожди. Направление умеренного, сильного ветра — западное, северо-западное. Ночью температура будет в пределах от +3° до +8°. В горных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0°, −2°. Днем потеплеет до +11°, +16°.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 60% 755 мм рт. ст. +19°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В четверг, 2 мая, местами вновь пройдут кратковременные дожди. Ветер северный умеренный. Ночью похолодает до +1°, +6°. В северных и горных районах снова заморозки до 0°, −2°. Днем воздух прогреется до +10°, +15°.