Что изменится в жизни казахстанцев с мая

Изменения в ПДД
Комитет административной полиции разместил проект МВД о новых изменениях в правилах дорожного движения. Приказ министра внутренних дел о внесении изменений в правила дорожного движения был опубликован 25 апреля и вступит в силу по истечении десяти календарных дней — с 6 мая. В документе теперь будут уточнены понятия «пешеходный переход», «перекресток» и появится новый термин «упрощенное оформление дорожно-транспортного происшествия» — оформление документов о ДТП без участия сотрудников органов внутренних дел. То есть европротокол.
Помимо этого, в правилах будет прописан новый сигнал светофора — зеленый «+», информирующий о том, что «для транспортных средств встречного направления включен запрещающий красный (ранее в ПДД указывался “плюсик” красного цвета).
С 6 мая появятся новые опознавательные знаки для машин — «Электромобиль» (вешается сзади на транспортное средство) и «Автомобиль с газобаллонным оборудованием» (вешается сзади и спереди на машины с ГБО). Кроме того, теперь в ПДД будет прописано, что знак «Лицо с инвалидностью» разрешено вешать на авто граждан «с инвалидностью третьей группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата или перевозящих лиц с такими группами инвалидности». Подробнее можно ознакомиться по ссылке.
Планируется разрешить движение в населенных пунктах:
- автомобилям со скоростью до 60 километров в час, за исключением специфических условий, установленных дорожными знаками. При этом максимальная скорость не должна превышать 90 километров в час;
- грузовым автомобилям и автобусам со скоростью до 50 километров в час;
- в жилых районах и на придомовых территориях максимально допустимая скорость составит 20 километров в час.
Конкурс по программе «Болашак»
Утверждены сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» и проведение данного конкурса в настоящем году:
- прием документов — с 29 апреля по 25 октября 2024 года;
- проведение конкурса — с 10 мая по 30 ноября 2024 года.
Кроме того, претенденты из регионов на стипендию «Болашак» смогут сдавать КазТест онлайн.
Национальные научные советы
С 6 мая в Казахстане будут работать 9 национальных научных советов. Министерство науки и высшего образования Казахстана обновило перечень, ранее их было 11.
Запрет на ввоз куриных яиц
С 1 мая вводится полугодовой запрет на ввоз в Казахстан куриных яиц. Минсельхоз принял приказ, в соответствии с которым с 1 мая вводится шестимесячный запрет на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана автомобильным транспортом из третьих стран и стран ЕАЭС.
Запрет не распространяется на транзит яиц через территорию страны, а также их перемещение с территории одного государства — члена ЕАЭС на территорию другого государства — члена ЕАЭС через территорию Казахстана.
Запрет на вывоз лома и отходов цветных металлов
Приказом министра промышленности и строительства от 23 апреля еще на полгода продлевается запрет на вывоз с территории Казахстана отходов и лома цветных, черных металлов.
Приказ вводится в действие с 5 мая, запрет продлен на полгода:
- всеми видами транспорта: отходы и лом — медные, алюминиевые, свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;
- автомобильным и морским видами транспорта: отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки);
- автомобильным и морским видами транспорта: бывшие в употреблении трубы, рельсы, элементы железнодорожного полотна и подвижного состава.
Ранее такой запрет ввели 7 ноября 2023 года.
Праздники
В мае казахстанцы традиционно отметят три больших праздника — День единства народа Казахстана — 1 мая, День защитника Отечества — 7 мая и — День Победы — 9 мая.
При пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать 1 мая — в среду, после 5-го — в воскресенье, затем 7, 8 и 9 мая — со вторника по четверг и
Таким образом, общее количество дней отдыха в мае составляет:
- при пятидневной рабочей неделе 11 дней;
- при шестидневной — 7 дней.
Работа ЦОНов
В госкорпорации «Правительство для граждан» сообщили, что все центры обслуживания населения, в том числе специализированные, будут закрыты 1, 7 и 9 мая.
В субботу, 4 мая, центры будут работать до 18:00, дежурные — до 20:00.
При этом 8 мая — рабочий день только для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут открыты до 13:00.
С 10 мая фронт-офисы возвращаются к обычному графику: обычные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 18:00, дежурные — в будни с 09:00 до 20:00, а по субботам — с 09:00 до 13:00.
Выплаты ветеранам ВОВ
По решению акимата Астаны сумма выплат ветеранам Великой Отечественной войны к 79-й годовщине Победы увеличена в два раза. Таким образом, ветераны получат по 2 миллиона тенге. На сегодняшний день в столице проживают 7 фронтовиков.
Депутаты маслихата Алматы на внеочередной XVI сессии единогласно поддержали инициативу акима о повышении размера единовременной выплаты ветеранам до 2 миллионов тенге. На сегодняшний день в Алматы проживают 44 ветерана.
Также в Министерстве обороны сообщили, что в 2024 году Казахстан не планирует проводить парад, посвященный Дню Победы.
Как пояснили в ведомстве, причина такого решения — стремление сэкономить средства бюджета.
«Приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана».
Ранее один парад в среднем обходился бюджету более чем в 4 миллиарда тенге.
Сколько ветеранов и инвалидов ВОв проживают сегодня в Казахстане, читайте здесь.
Дополнительный отпуск военных
Приказом, который вступит в силу 4 мая, министр обороны внес изменения в перечень местностей, служба в которых дает военнослужащим право на предоставление 10 суток отпуска дополнительно к ежегодному основному:
- в области Абай: в Абайском, Аягозском, Бескарагайском, Жарминском, Жаңасемей, Мақаншы, Урджарском районах, городах Семей, Курчатов, в том числе для органов национальной безопасности — в Бородулихинском районе;
- в Алматинской области: в Балхашском, Енбекшиказахском, Жамбылском, Илийском, Карасайском, Кегенском, Райымбекском, Талгарском, Уйгурском районах, городе Алатау, в том числе для подразделений Национальной гвардии — в поселке Алатау Медеуского района города Алматы, для органов национальной безопасности — в Бостандыкском районе города Алматы;
- в Восточно-Казахстанской области: в Зайсанском, Катон-Карагайском, Курчумском, Марқакөл, Үлкен Нарын, Тарбагатайском районах, в том числе для подразделений Национальной гвардии — в Шемонаихинском районе, для органов национальной безопасности — в районах Алтай, Глубоковском, Шемонаихинском районах, городе Риддере.
Погода в мае
Согласно прогнозу погоды на май от Казгидромета, неустойчивый характер погоды — дождь с грозой и порывистым ветром — вероятен в течение месяца, в отдельные дни — с выпадением града.
«Большую часть месяца ожидается преобладание дней с высоким температурным фоном: в северной половине республики днем воздух может прогреться до +35 градусов, в южной половине — до +40 градусов».
При волнах холода понижение температуры воздуха ожидается в северных, восточных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока страны ночью до −5, днем до +15 градусов, на западе и в южной половине Казахстана — ночью до +5, днем до +26 градусов.
«В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1−2 градуса на большей части республики. Количество осадков прогнозируется больше нормы на западе страны, меньше нормы — в южных, центральных регионах Казахстана».