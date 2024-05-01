Что изменится в жизни казахстанцев с мая

С 6 мая появятся новые опознавательные знаки для машин — «Электромобиль» (вешается сзади на транспортное средство) и «Автомобиль с газобаллонным оборудованием» (вешается сзади и спереди на машины с ГБО). Кроме того, теперь в ПДД будет прописано, что знак «Лицо с инвалидностью» разрешено вешать на авто граждан «с инвалидностью третьей группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата или перевозящих лиц с такими группами инвалидности». Подробнее можно ознакомиться по ссылке.