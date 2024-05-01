Из жидкости — колготки. Как инженер-технолог Торопов химичит на заводе

Представитель трудовой династии Иван Торопов работает на кемеровском заводе по производству удобрений уже 14 лет. Мужчине всего 34 года, но он прошёл путь от слесаря-ремонтника до ведущего инженера-технолога своего цеха. kuzbass.aif.ru расскажет, как проходит один день на химическом предприятии и за что любит свою работу наш герой.
Начинается с оперативки.
Цех анона-2. Это середина цепочки производства капролактама — кристаллических белых гранул, из которых делают полиамид, нейлоновые и капроновые нити: шинный корд, леска, синтетическая одежда (в том числе всем известные капроновые колготки). Да, завод делает не только удобрения. Конечным продуктом этого цеха станет кубовый анон — жидкость, которую в будущем преобразуют в кристаллы.
В 8 утра начинается цеховая оперативка, где собирается весь инженерно-технический состав. Обсуждают текущие вопросы и проблемы, а такие как раз есть: из строя вышел насос. Договорились, что энергетики проверят электродвигатель, технологи подготовят насос к ремонту, механики разберут насос и проверят его внутренние детали и узлы, а контрольно-измерительная служба (далее — служба КИП) проверит датчики и приборы.
Спустя полчаса совещаются уже начальники между цехами для понимания, что происходит на производстве. Это помогает решать вопросы оперативнее. А дальше инженер Иван Торопов просматривает данные аналитического контроля разных стадий цеха, чтобы нигде не было отклонений от норм. Если что-то где-то не так и нужно подправить, говорит аппаратчикам, чтобы те скорректировали технологические режимы, изменили температуру или расход потока.
«Мне нравится моя работа прежде всего творческим разнообразием. Химия — это ведь на самом деле своего рода творчество. Например, у нас в цеху была проблемная стадия экстракции (стадия очистки одного потока жидкости другим веществом). Мы очищаем кисло-водный сток, который хоть и является отходом производства, но содержит полезные для цеха продукты. Я начал проводить эксперименты: менял расходы потоков, температуры, вёл таблицы с данными, а потом искал закономерности», — вспоминает давний случай технолог.
В итоге удалось найти оптимальный режим, чтобы потерь полезных продуктов и отходов было как можно меньше, его в цеху теперь всегда и придерживаются. Потери сократились вдвое — это позволило заводу сэкономить миллионы рублей.
Продолжается контролем и идеями.
В течение рабочего дня Иван обходит цех и смотрит, как в нём поддерживают порядок, есть ли пропуски на оборудовании и трубопроводах и т. д. В его должностные обязанности входит контроль всех стадий работы цеха как по технологическим параметрам (температура, расход, давление, уровень), так и по аналитическим (лабораторные анализы цеховых потоков на определённые химические компоненты). Разработка инструкций, технических регламентов, составление ежемесячных и годовых отчётов по работе цеха и выбросам в атмосферу, организация подготовки чистки и ремонтов оборудования — всё это тоже ложится на плечи Торопова. Но он, ещё студентом пришедший на завод на практику, отлично знает, как всё работает изнутри, поэтому проблем с выполнением обязанностей не возникает. Документооборот, к счастью, полностью электронный.
Одна из интересных задач инженера — находить новые продуктивные технические решения. На заводе их называют «рационализаторское предложение» — это идея, которая улучшает или параметры работы цеха (а они влияют на общие показатели производства), или условия труда и безопасность рабочих.
Последнее предложение, например, коснулось конкретного аппаратчика. На его рабочем месте есть заслонка на экологической установке очистки, которой он регулирует температуру в реакторе. Но эта заслонка находилась в больше чем ста метрах от основного места работы заводчанина. За смену ему приходилось бегать туда-сюда по 5−10 раз. И вот идея! А что если установить электропривод управления этой заслонкой и вывести его на рабочее место? Команда нашла подходящий привод, служба механиков его доработала и установила, а служба КИП наладила и вывела на пульт управления.
Лично у Ивана больше 30 рацпредложений. За каждую реализованную идею автор получает премию от 5 до 100 тысяч (в зависимости от размера экономического эффекта).
Заканчивается планами.
В 16 часов снова начинается цеховая оперативка для обсуждения проделанной работы и планов на завтра. В 16:30 — оперативка по производству. После неё, в 17 часов, рабочий день заканчивается, и заводчан увозят домой на служебных автобусах. Дорога туда с промзоны неблизкая, и можно успеть расслабиться.
«Наш цех на заводе один из самых опасных. В нём находятся сотни тонн легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных и ядовитых веществ. На каких-то стадиях эти вещества ещё и разогреты до высоких температур и находятся под высоким давлением», — говорит Иван.
Однако страха уже давно нет. Главное — соблюдать правила безопасности, которые на заводе изучают в первую очередь.
Иван как «коренной» рабочий представляет семейную династию Тороповых, которая трудится на заводе больше 180 лет. Начинал её слесарь Василий Торопов в далёком 1961 году, а продолжает наш герой Иван со своими братьями Сергеем и Евгением — всего восемь человек.
«Рабочая профессия — это престижно. На заводе я понимаю, что являюсь частью мировой экономики. Мы выпускаем продукт, из которого изготавливается много вещей для быта и промышленности во всём мире. Тут есть стипендиальные программы, спортивный клуб, хор, танцевальный коллектив, развито молодёжное движение, проводятся интересные корпоративные мероприятия. Думаю, каждый молодой человек может реализовать себя здесь не только в сфере работы, но и в сфере творчества или спорта», — уверен кемеровчанин.