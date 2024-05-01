Из жидкости — колготки. Как инженер-технолог Торопов химичит на заводе

В течение рабочего дня Иван обходит цех и смотрит, как в нём поддерживают порядок, есть ли пропуски на оборудовании и трубопроводах и т. д. В его должностные обязанности входит контроль всех стадий работы цеха как по технологическим параметрам (температура, расход, давление, уровень), так и по аналитическим (лабораторные анализы цеховых потоков на определённые химические компоненты). Разработка инструкций, технических регламентов, составление ежемесячных и годовых отчётов по работе цеха и выбросам в атмосферу, организация подготовки чистки и ремонтов оборудования — всё это тоже ложится на плечи Торопова. Но он, ещё студентом пришедший на завод на практику, отлично знает, как всё работает изнутри, поэтому проблем с выполнением обязанностей не возникает. Документооборот, к счастью, полностью электронный.