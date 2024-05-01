Ограничено движение автотранспорта в Акмолинской и Павлодарской областях

Акмолинская область:
1 мая 2024 года в 00:00 часов в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 16−200, участок г. Астана — граница Павлодарской области.
Павлодарская область.
1 мая 2024 года в 00.00 часов в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 200−254, участок границы Акмолинской области — п. Шидерты.