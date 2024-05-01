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Ограничено движение автотранспорта в Акмолинской и Павлодарской областях

В связи с погодными условиями введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на трассе Астана-Ерейментау-Шидерты, передает DKNews.kz.

Источник: freepik

Акмолинская область:

1 мая 2024 года в 00:00 часов в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 16−200, участок г. Астана — граница Павлодарской области.

Павлодарская область.

1 мая 2024 года в 00.00 часов в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 200−254, участок границы Акмолинской области — п. Шидерты.