Ограничено движение автотранспорта в Акмолинской и Павлодарской областях

1 мая 2024 года в 00:00 часов в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 16−200, участок г. Астана — граница Павлодарской области.