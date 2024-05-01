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В Хабаровске 1 мая запустят фонтаны

Полюбоваться их работой можно будет в послеобеденное и вечернее время.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске с 1 мая заработают фонтаны на городских прудах. Соответствующее объявления опубликовала пресс-служба городской администрации.

Как рассказали в мэрии, запуск фонтанов состоится сегодня в 19:00. Первым откроется светомузыкальный фонтанный комплекс на Уссурийском бульваре. Он будет работать со среды по воскресенье, а также в праздники с 19:00 до 22:00.

Также в День весны и труда в краевой столице будет запущен ряд других фонтанов в общественных местах. Так, планируется включить «Одуванчик» на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Пушкина, «Ручей» на площади Блюхера, а также фонтаны у кинотеатра «Дружба» и в переулке Топографическом.

Все фонтаны будут запускаться в послеобеденное и вечернее время. Исключение составят фонтаны на привокзальной площади, которые будут работать каждый день с 10:00 до 22:00. Более подробное расписание можно узнать на сайте мэрии.

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