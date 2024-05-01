В Хабаровске 1 мая запустят фонтаны

Также в День весны и труда в краевой столице будет запущен ряд других фонтанов в общественных местах. Так, планируется включить «Одуванчик» на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Пушкина, «Ручей» на площади Блюхера, а также фонтаны у кинотеатра «Дружба» и в переулке Топографическом.