Быть единственной женщиной в сугубо мужском коллективе мечтает каждая пятая хабаровчанка

«Мужчины конкретны и чаще методично выполняют свою работу в установленный срок, держат слово, более компетентны, меньше интриг в коллективе»; «У них другое отношение к работе и они меньше расположены к общению. Разговоры во время работы мешают», — комментируют женщины. Впрочем, каждая вторая против идеи работать в окружении одних мужчин: «Интереснее работать в смешанном коллективе»; «А поговорить за жизнь с кем тогда».