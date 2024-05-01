Губернатор Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с праздником 1 мая

Благодаря самоотверженной работе всех жителей края развивается наша экономика. Валовый региональный продукт по итогам 2023-го вплотную приблизился к ₽1,25 трлн.

Согласно данным Росстата, по инвестициям за прошлый год мы преодолели планку в ₽418 млрд. Рост — почти в 1,4 раза! Мы доказали: наши промышленность и экономика не боятся санкций и внешних угроз. И сегодня долг каждого из нас — продолжать трудиться на благо родного края и всего Отечества, на своём рабочем месте помогать стране и её защитникам становиться сильнее!