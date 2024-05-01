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Более 10 населённых пунктов Иркутского района остаются без света

Сейчас энергетики устраняют неполадки на сетях.

Источник: AP 2023

Более 10 населённых пунктов Иркутского района остаются без света после пыльной бури. Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение. Об этом irk.aif.ru сообщили в Иркутской электросетевой компании.

«На данный момент частично без света остаются Хомутово, Грановщина, Куда, Урик, Лыловщина, Московщина, Позднякова, Коты, Карлук, Ширяева, а также некоторые населенные пункты, расположенные по Александровскому тракту», — рассказали АиФ-Иркутск в компани.

Сейчас специалисты устраняют неполадки на сетях. Электроснабжение планируется восстановить ближе к 17:00.

Напомним, что во вторник, 1 мая, Иркутскую область накрыла пыльная буря. В столице региона скорость ветра достигала 20 метров в секунду, а в районе аэропорта порывы доходили 25 метров в секунду. Более 400 жителей Иркутска, Шелехова, Иркутского и Шелеховского районов обратились к энергетикам из-за отключения света.

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