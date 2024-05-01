Более 10 населённых пунктов Иркутского района остаются без света

Напомним, что во вторник, 1 мая, Иркутскую область накрыла пыльная буря. В столице региона скорость ветра достигала 20 метров в секунду, а в районе аэропорта порывы доходили 25 метров в секунду. Более 400 жителей Иркутска, Шелехова, Иркутского и Шелеховского районов обратились к энергетикам из-за отключения света.