Более 10 населённых пунктов Иркутского района остаются без света после пыльной бури. Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение. Об этом irk.aif.ru сообщили в Иркутской электросетевой компании.
«На данный момент частично без света остаются Хомутово, Грановщина, Куда, Урик, Лыловщина, Московщина, Позднякова, Коты, Карлук, Ширяева, а также некоторые населенные пункты, расположенные по Александровскому тракту», — рассказали АиФ-Иркутск в компани.
Сейчас специалисты устраняют неполадки на сетях. Электроснабжение планируется восстановить ближе к 17:00.
Напомним, что во вторник, 1 мая, Иркутскую область накрыла пыльная буря. В столице региона скорость ветра достигала 20 метров в секунду, а в районе аэропорта порывы доходили 25 метров в секунду. Более 400 жителей Иркутска, Шелехова, Иркутского и Шелеховского районов обратились к энергетикам из-за отключения света.