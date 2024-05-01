Что май грядущий нам готовит: прогноз и аномалии погоды последнего месяца весны

Синоптики прогнозируют, что в мае 2024 года температуры будут держаться около средних многолетних значений, а осадков в прибрежных районах Приморья может выпасть несколько больше нормы. Впрочем, возможны и серьезные отклонения от средних показателей, потому что май — это месяц на границе холода и тепла, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.