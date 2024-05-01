Что май грядущий нам готовит: прогноз и аномалии погоды последнего месяца весны

Синоптики прогнозируют, что в мае 2024 года температуры будут держаться около средних многолетних значений, а осадков в прибрежных районах Приморья может выпасть несколько больше нормы. Впрочем, возможны и серьезные отклонения от средних показателей, потому что май — это месяц на границе холода и тепла, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.
Синоптики прогнозируют, что средняя температура за месяц в Приморье составит около +10…+13 ºС, а в восточных районах края — +5…+9 ºС, что близко к среднемноголетним значениям. В прибрежных районах она окажется на 1−1,5 ºС ниже них.
Осадков выпадет около среднего многолетнего значения, в прибрежных районах — немного больше него.
Впрочем, синоптики называют этот прогноз консультативным — он оправдывается в 60−70% случаев.
Так что нас могут ожидать и летняя жара до +30 °C, и ранневесенние холода, туманы и дожди, грозы и обложные осадки.
Вообще же, средняя температура воздуха в мае по многолетним данным в Приморье составляет +9…+12 °C, на восточном побережье +5…+8 °C, что на 5−7 градусов выше, чем в апреле.
За 20 последних лет экстремально теплым май оказывался в 1991, 1998, 2009 годах, а самым холодным — в 2005 году.
Примерно 1−3 раза за 10 лет в мае в Приморье выпадает мокрый снег, наблюдется до 5−8 дней с грозами.
Преобладающим направлением ветра в этом месяце становится южное, на побережье — юго-восточное, побережье начинают «накрывать» туманы — от 7 до 12 случаев, в отдельные годы 13−19, а местами до 20−22.