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Что май грядущий нам готовит: прогноз и аномалии погоды последнего месяца весны

Примгидромет подготовил консультативный прогноз погоды в Приморье на май.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 57% 755 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики прогнозируют, что в мае 2024 года температуры будут держаться около средних многолетних значений, а осадков в прибрежных районах Приморья может выпасть несколько больше нормы. Впрочем, возможны и серьезные отклонения от средних показателей, потому что май — это месяц на границе холода и тепла, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

Синоптики прогнозируют, что средняя температура за месяц в Приморье составит около +10…+13 ºС, а в восточных районах края — +5…+9 ºС, что близко к среднемноголетним значениям. В прибрежных районах она окажется на 1−1,5 ºС ниже них.

Осадков выпадет около среднего многолетнего значения, в прибрежных районах — немного больше него.

Впрочем, синоптики называют этот прогноз консультативным — он оправдывается в 60−70% случаев.

Так что нас могут ожидать и летняя жара до +30 °C, и ранневесенние холода, туманы и дожди, грозы и обложные осадки.

В мае особое значение в формировании погоды начинает играть хребет Сихотэ-Алинь, протянувшийся через край с севера на юг. Он «тормозит» холодные массы воздуха, поступающие с Японского и Охотского моря. Поэтому на его восточных склонах и вершинах температура колеблется от +8 °C до +14 °C, а на западных и в долине реки Арсеньевка достигает +18…+20 °C. Тепло в мае и на Приханкайской низменности.

Вообще же, средняя температура воздуха в мае по многолетним данным в Приморье составляет +9…+12 °C, на восточном побережье +5…+8 °C, что на 5−7 градусов выше, чем в апреле.

За 20 последних лет экстремально теплым май оказывался в 1991, 1998, 2009 годах, а самым холодным — в 2005 году.

Примерно 1−3 раза за 10 лет в мае в Приморье выпадает мокрый снег, наблюдется до 5−8 дней с грозами.

Преобладающим направлением ветра в этом месяце становится южное, на побережье — юго-восточное, побережье начинают «накрывать» туманы — от 7 до 12 случаев, в отдельные годы 13−19, а местами до 20−22.