Новокузнечан пожилого возраста зовут на танцевальный вечер в парке

1 мая в 18 часов в Дня весны и труда мэрия Новокузнецка приглашает жителей и гостей города на танцевальный вечер для людей пожилого возраста. Он состоится в парке культуры и отдыха им. Гагарина, вход свободный.
Также в день первомая горожан зовут на бесплатную экскурсию по микрорайону «Дальнее Куйбышево». Людей познакомят с интересными памятными местами и раскроют тайны архитектуры. Сбор в 16 часов на площади общественных мероприятий Куйбышевского района.
А в 22 часа горожане смогут понаблюдать салют на набережной Левого берега.
Мы писали, что праздничный фейерверк в День труда ожидает и кемеровчан.