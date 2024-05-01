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Новокузнечан пожилого возраста зовут на танцевальный вечер в парке

Администрация города опубликовала небольшую программу на 1 мая.

1 мая в 18 часов в Дня весны и труда мэрия Новокузнецка приглашает жителей и гостей города на танцевальный вечер для людей пожилого возраста. Он состоится в парке культуры и отдыха им. Гагарина, вход свободный.

Также в день первомая горожан зовут на бесплатную экскурсию по микрорайону «Дальнее Куйбышево». Людей познакомят с интересными памятными местами и раскроют тайны архитектуры. Сбор в 16 часов на площади общественных мероприятий Куйбышевского района.

А в 22 часа горожане смогут понаблюдать салют на набережной Левого берега.

Мы писали, что праздничный фейерверк в День труда ожидает и кемеровчан.